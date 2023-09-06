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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة عليك تجنبها لزيادة معدل الأيض

أطعمة تمتع فقدان
أطعمة تمتع فقدان الوزن

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين صحة الأيض وتجنب تباطؤه، إليك بعض النصائح العامة وفقا لما نشره موقع “هيلثي”. 

1. السكريات المكررة: يفضل تقليل استهلاك السكريات المضافة والمشروبات المحلاة بالسكر، وذلك لأنها يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن وتثبيط عملية الأيض.

2. المشروبات الكحولية: تحتوي المشروبات الكحولية على سعرات حرارية فارغة ويمكن أن تثبط عملية الأيض. يُنصح بتقليل استهلاك المشروبات الكحولية والاكتفاء بتناولها بشكل معتدل.

3. الأطعمة المصنعة والمعالجة: تحتوي الأطعمة المصنعة والمعالجة على مكونات مثل الدهون المشبعة الضارة والصوديوم الزائد والمواد الحافظة والمواد الحلاقة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأيض. يفضل تناول الأطعمة الطازجة والمكونة من مكونات طبيعية.

4. الدهون المشبعة الزائدة: يُنصح بتقليل استهلاك الدهون المشبعة الزائدة التي توجد في اللحوم الدهنية والمنتجات الألبانية الكاملة الدسم. يمكن اختيار البروتينات النباتية والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم كبديل صحي.

5. الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة على سعرات حرارية عالية وزيوت مهدرجة ومواد حافظة ومكونات غير صحية. يُنصح بتجنب الوجبات السريعة وتفضيل تحضير الوجبات الصحية في المنزل.

يعتمد الحفاظ على صحة الأيض على تبني نمط غذائي صحي ومتوازن بشكل عام، وتقليل استهلاك الأطعمة غير الصحية والمشروبات الغازية والمعالجة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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