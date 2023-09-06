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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد انتهاء جلسات الحوار الوطني.. عضو مجلس الأمناء يحسم الأمر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم بلورة عدد من التوصيات والمقترحات وتم إرسالها إلى الرئيس السيسي وهذه هي المرحلة الأولى من الحوار.

 

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وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بدأنا  في المرحلة الثانية من القضايا المطروحة للنقاش في جلسات الحوار الوطني بمختلف محاوره ".

 

 وأضاف طلعت عبد القوي :" لدينا 112 قضية يتم التباحث فيها في جلسات الحوار الوطني وهناك قضايا وصلنا فيها إلى مقترحات وتم رفعها للرئيس السيسي".

 

 وتابع طلعت عبد القوي:" الحوار الوطني ينتهى بانتهاء النقاش والتباحث حول كافة القضايا التي تم تحديدها للتباحث بشأنها ".

 

واكمل طلعت عبد القوي:"  تحدثنا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني ".

 

 ولفت طلعت عبد القوي :" تم التباحث  في جلسات الحوار الوطني حول كيفية تقوية الأحزاب وحوكمتها وتعزيز دورها في المجتمع المصري ".

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