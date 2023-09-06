بـ رواتب عالية | فرص عمل لشباب هذه المناطق بمصر

توفر الدولة وظائف للشباب من خلال مشروعات سواء صغيرة او متوسطة أو مبادرات تؤمّن العيش وتكفل لهم حياة كريمة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للمدن الشبابية، عن مبادرة «فرصة مشروعك» لـ تأجير كافيتريا بمنتديات الشباب بعدد من المناطق عن طريق الأمر المباشر.

شروط التقديم في مبادرة "فرصة مشروعك”

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة الشروط التي يجب أن يتمتع بها الراغبون في التقديم على مبادرة «فرصة مشروعك» لـ تأجير كافيتريا بمنتديات الشباب، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون المتقدم من سكان: (إمبابة - السويس - أسيوط الجديدة - الوادي الجديد - الطور - العريش).

- آلا يقل عمر المتقدم عن الـ 21 عامًا لا يزيد على 45 عامًا.

- لديه خبرة سابقة في إدارة أو تشغيل المطاعم.

- لديه موقف محدد من التجنيد (للذكور).

- أن يكون المتقدم متفرغًا لإدارة المشروع.

- أن يكون المتقدم من سكان المحافظة نفسها.

- يُفضل أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل مناسب.

طريقة التقديم

ويُمكن للراغبين في التقديم لمبادرة «فرصة مشروعك» لـ تأجير كافيتريا بمنتديات الشباب التوجه إلى أقرب مكان من المذكورين أعلاه، لإجراء معاينة ومعرفة كافة التفاصيل، وفي حال اتخاذ القرار الأخير للتأجير يتعين عليك ملء هذه الاستمارة، وسيتم التواصل معك لتحديد موعد للمقابلة.