أخبار الفن| الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب.. مطرب بقميص شفاف في حفل القلعة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها مطرب بقميص شفاف في حفل القلعة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اغنية الفنان عبادي الجوهر، الجديدة التي تحمل اسم ظل الذهب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية ظل الذهب لـ عبادي الجوهر، من كلمات: سعود المرشود، ألحان: عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبدالمجيد.

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وقال الملحن محمد يحيى، عن مسيرته مع عمرو دياب: «الحمد لله عملنا في المشوار ده أغاني كتيرة كويسة وكلها الحمد لله نجحت ونزلت كسرت الدنيا.. وبعد فترة الخلاف وكانت 3 أو 4 سنين وكان خلاف عادي بيحصل.. رجعنا أنا وأيمن بهجت قمر بـ نغمة الحرمان ونزلت كسرت الدنيا.. ورجعت محمد يحيى اللي كان شغال مع عمرو دياب قبل فترة الخلاف هو بس الأبديت (التحديث) اللي بيحصل لكل الناس الطبيعيين إن أنا ممكن أطور من شكل الألحان بتاعتي شوية».

جولة فى عالم الغناء الشرقى والغربى الراقى جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حرصت المطربة لينا شاماميان، خلال حفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، على توجيه الشكر لـ مصر، على احتضان الشعب السوري.

وقدمت لينا شاماميان أغاني بالصعيدي، خلال حفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كما قدمت أغنية «البامية شوكتني»، وقدمت أيضاً أغنية بعنوان «يا ظريف الطول» وداعبت الجمهور قائلة: «أنا صرحت قبل كدة إن الرجل المصري حلو».

على طريقة الفنان أحمد سعد، ظهر المطرب الشاب أبانوب، بقميص شفاف مع المطربة لينا شاماميان، في حفلها الغنائي مساء أمس الأربعاء 6 سبتمبر، بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وحول تدخل عمرو دياب في ألحان الأغاني بنزعة ديكتاتورية، قال الملحن محمد يحيى: «لا ما عندوش دي خالص والحمد لله يعني انا ما شفتش دي منه .. بالعكس مثلا لما بيبقى فيه جملة مش حلوة بنقعد نفكر فيها مع بعض وده الطبيعي هو اللي هيغني وهو عارف مساحته».

كشف الفنان الكبير وليد توفيق، تفاصيل تكريمه بنقابة المهن الموسيقية المصرية، وحصوله على درع النقابة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل.