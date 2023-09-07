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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاحلال وتجديد الشبكات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن مناطق بمدينة طوخ من بينها المنطقة من بداية الإدارة التعليمية حتى مجمع المدارس والشوارع الجانبية بمدينة طوخ، وذلك لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة 12 مساء اليوم، وحتى الساعة 3 صباح غد الخميس.


وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية الانقطاع تأتي نظراً لعملية إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.


وكانت قد شهدت مدينة طوخ انقطاع المياه عنها نظرا لأعمال غسيل الشبكات بالمدينة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.

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