أنا مش خاين| سيف الجزيري يكشف موقف انتقاله للأهلي.. وكواليس لقاء رونالدو وشيكابالا

أطلق التونسي سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك تصريحات نارية عن امكانية انتقاله الي النادي الأهلي الي جانب أزمات القيد في القلعة البيضاء.

كما كشف سيف الجزيري كواليس منح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي التيشيرت الخاص به الي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك.

صدى البلد يستعرض ابرز تصريحات سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك.

سيف الجزيري يكشف تفاصيل تبادل رونالدو وشيكابالا التيشيرت



‏قال سيف الجزيري عبر تصريحات تليفزيونية :

ايقاف القيد لن يوثر علينا لأن حصل في السابق وفزنا بالدوري المصري وكل لاعب حلمه الاحتراف و الفتره دي تركيزي مع الزمالك علشان نوصل بالفريق لأحسن حاجه

تابع سيف الجزيري: كان حلمي ألعب جنب شيكابالا، هو لاعب كبير جدا، رونالدو راح سلم عليه بعد مباراة النصر وقاله أنت كنت بتلعب في سبورتنج لشبونه في البرتغال وكنت مبسوط بطلب رونالدو التيشرت بتاع شيكابالا، هو اسطوره ويستحق، وعلاقتي بيه ممتازه وصاحبي واخويا نفهم بعض من غير ما يقولي حاجه

ورد سيف الجزيري على سؤال مهيب عبدالهادي عبر برنامجه عن عدم حصوله على مستحقاته المالية المتاخرة وقال :مش موضوعنا

ورد على سؤال دار حول التفكير في الانتقال. الي النادي الأهلي وقال: انا مش خاين عشان اسيب الزمالك

وعن رحيل إمام عاشور الي صفوف الأهلي قال سيف الجزيري: هو حر انا تونسي أه لكن اعرف قيمة الزمالك وجمهوره ولن أفسخ عقدى وانا زملكاوي وهستحمل.

سيف الجزيري يكشف موقفه من رحيل زيزو



أضاف سيف الجزيري:

جمهور الزمالك وفي وعاطفي وبيحب اللاعبين، والفريق محتاج الإستقرار، والحصول على المستحقات، علشان تقدر تحاسبني والفتره الحالية أنا ضد رحيل زيزو من الزمالك، المعادله سهله ووفروا مايحتاجه ومرتبه وهيديك في الملعب كل حاجه

استطرد سيف الجزيري: اديني اسم لاعب مستواه ثابت وبيلعب كل 3 ايام مباراة، ادائي واحد في كل المباريات وممكن يحصل ليا عدم توفيق بس، ولم اشعر إنني مقصر في حق نفسي ومهما كانت الظروف بلعب وبعمل اللي عليا

وزاد سيف الجزيري: لم اتضايق من طلب اوسوريو التعاقد مع مهاجم ، وخدته دافع ليا، وفيريرا في الفترة الأولى كان بيشتغل وبيركز وبعدها لا و أوسوريو مدرب محترف 100٪، وبحترم وجهة نظره حتي لو اضايقت من قراراته بتغييري، أفضل مدرب تدربت معاه في الزمالك هو أوسوريو لأنه بيشتغل ومحترف

أكمل سيف الجزيرى : الزمالك قادر على المنافسه على البطولات والدليل البطولة العربيه، قدرنا نقدم مستوى جيد مع فرق امكانياتها كبيره ولما القيد اتوقف اخدنا الدوري والكأس.

وقال سيف الجزيري أيضا: انا حاليا زملكاوي، وعقدي ممتد سنتين، ومرتبط بالزمالك وجماهيره وحب الزمالك وجماهيره لايشترى بالفلوس، وصعبه اسمع كلمة خاين وانا عربي وبفهم بالعربي.

وعن أزمات الزمالك قال سيف الجزيري: لازم يكون في استقرار وكلنا عندنا مشاكل ولنا مستحقات ولكن لازم نكون ايد واحده، النادي بيمر بظروف صعبه اول مره اشوفها في حياتي ومرينا بظروف خارجه عن ارادتنا الموسم الماضي، ودخل علينا صفقات جديدة وكانوا غير معتادين على الظروف والضغوط، بقول للجماهير، نحن نلعب من اجل الزمالك ومفيش حد بيصبر زي لاعبي الزمالك الموسم الماضي، وكان في ضغوط وممكن نكون غلطانين واتغرينا بعد الفوز بالدوري والكأس لابد ان نراجع انفسنا.

واختتم حديثه قائلا: المشاكل اثرت علي الفريق الموسم الماضي، لإنها بتاخد من تركيزنا، قدمت شكوى ضد الزمالك مرة واحده للحصول على مستحقاتي وارسلت تنبيه فقط وحصلت على اموالي بعدها ولو في عروض هخرج من الزمالك من الباب الكبير ولن اتقدم بشكوى للحصول على مستحقاتي.