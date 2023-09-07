محافظ بني سويف يفتتح مدرسة سنور للتعليم المجتمعي ضمن مشروع "قرية متعلمة"

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تطويرمدرسة التعليم المجتمعي بقرية ورشة سنور شرق النيل ،ضمن مشروع"قرية متعلمة " ،الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث يستهدف المشروع، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، إتاحة وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للأطفال ممن هم في سن التعليم الابتدائي في المناطق الريفية لزيادة قدرتهم على القراءة والكتابة ، بجانب محو أمية السيدات ، لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن

شهد الفعاليات "من الوكالة الأمريكية "حضور :شون جونز مدير الوكالة بمصر،روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشراكات، كلير نيرنهاوزن قائدة فريق للتعليم الأساسي ، السيدة دينا سليم إخصائية إدارة مشاريع التعليم،ومن هيئة إنقاذ الطفولة:الدكتورة عزة شفيق مدير مشروع "قرية متعلمة"، ومن المحافظة:الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة الأستاذ أسامة وليم مدير فرع تعليم الكبار ببني سويف _نائباً عن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة،الأستاذة نهى محمد"مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة "منسق المشروع بالمحافظة ، ،الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ،الأستاذة نجز زهران رئيس جمعية أسرتي لحماية البيئة والتنمية،الأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال التطوير بالمدرسة التي تم تنفيذها ضمن المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ،وشملت إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيزها بكافة المستلزمات والوسائل التعليمية من التكنولوجية الحديثة مثل سبورة تفاعلية وأجهزة حاسب آلي ولاب توب وأثاث وخدمة إنترنت ووسائل تهوية وإضاءة وغيرها من تجهيزات المشروع الذي يقوم على فتح فصول لمحو الأمية الأطفال وأمهاتهم

كما تفقد المحافظ فصل محو الأمية المخصص لأمهات الأطفال وسيدات القرية، وتشرف عليه هيئة تعليم الكبار، ضمن المشروع وتم عقد لقاء وتبادل الحوار مع أعضاء فريق التعليم بالقرية والذي ضم ميسرات من المعلمين ومتطوعين من الشباب بالقرية، حيث تم استعراض سير وطبيعة العمل في البرنامج التدريبي الذي حصل عليه الفريق، من تأهيل وتنمية مهارات وبناء قدرات موجهى ومعلمي مدارس التعليم المجتمعي لتميكنهم من أنشطة وبرامج تنمية مهارات القراءة والكتابة بهدف التعريف بمفهوم القراءة ومكوناتها وإستراتيجيات القرائية لتنمية المفردات والتعليم التعاوني من خلال العمل في مجموعات وتطبيقات علمية لأنشطة التدريب وإجراء اختبارات قبلية وبعدية لتقييم وقياس مدى الاستفادة وغيرها

حيث أثنى المحافظ على المشروع،لاسيما وأنه يستهدف النهوض بالأسرة وجعلها عنصراً ومكوناً داعماً لتطوير وتنمية المجتمع،من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف إكساب السيدات والأطفال مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعليم والتطوير الذاتي ، في إطار رؤية طموحة تستهدف قرية متعلمة يمارس فيها كل طفل حقه في التمتع بعملية تعليمية غنية وتساهم كل امرأة في إحداث تأثير فعال في تنمية المجتمع، مشدداً على ضرورة الاهتمام باستدامة أهداف المشروع ، وذلك لضمان استمرارية العمل، وخلق كوادر قادرة على تنفيذ تلك الخطط في المستقبل والنهوض بالقرى الأكثر احتياجا، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.