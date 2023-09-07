عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 35 زيارة للتفتيش المالي لمتابعة الوحدات المحلية

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

وجه  الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري،ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ، خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس  2023، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. توفير 28 فرصة عمل لشباب بني سويف

مياه بني سويف: انقطاع الخدمة عن قريتي الشروق والأنصار بمركز إهناسيا

حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 35 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية  والمشروعات التابعة للمحافظة ، بواقع 7 زيارات ( لمجالس قرى:تزمنت الشرقية ،دلاص ،أشمنت ،قاي ،شريف باشا ،انفسط ،سدس)،بجانب مشروع المواقف ومركز معلومات شبكات المرافق التابعين لديوان عام المحافظة.

 

وفي قطاع الصحة  تم تنفيذ 14حملة تفتيش شملت:مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية أمومة وطفولة  وهي الوحدات الصحية بقرى  (تزمنت الشرقية، دلاص ،أشمنت ،قاي ،الكوم الأحمر ،شريف باشا ،انفسط  ،دلهانس  ،تلت ،الهرم ،صفط الشرقية ،المسيد ،تمام كساب)،علاوة على ديوان عام مديرية الصحة،بجانب 13 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والتضامن والطب البيطري والشباب والرياضة،العمل"القوى العاملة"شملت(مدرسة الشهيد صفوت الإبتدائية،الأقباط الاعدادية بنات،الهلال الإبتدائية المشتركة / تعليم بني سويف، الإعدادية بنات بالفشن )، علاوة على الإدارة الزراعية ببني سويف والفشن ، والوحدة البيطرية بالفشن، وتضامن بندر بني سويف، ووحدة الطب الرياضي ، ومديرية العمل ، وقد تم  خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح،رصد  حالات غياب وترك عمل،في حين تم فحص عدد من الشكاوى العادية وشكاوى نيابية نيابة إدارية.

 

حيث  كلف المحافظ"د.محمد هاني غنيم" مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الخدمية ،مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير الواردة في التقرير  لتلافي  تكرارها

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف زراعة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منظومة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

موضوعات متعلقة

لن ننساكم| في الذكرى 18.. التفاصيل الكاملة لحريق مسرح قصر ثقافة بني سويف

ترشيحاتنا

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

تسلا تكشف عن تحديثات جديدة لنظام القيادة الآلية

ميسي يحدث طفرة في اشتراكات خدمة آبل لمشاهدة الدوري الأمريكي لكرة القدم

عرض بـ 250 مليون يورو .. تطور مثير في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

فيديو

لسبب لا يمكن تخيله.. طائرة أمريكية تقوم بالهبوط اضطرارايا

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ