بني سويف تحتفل باليوم العالمي "لمحو الأمية" برعاية الوكالة الأمريكية

حضر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة وشهدها "من الوكالة الأمريكية "حضور :شون جونز مدير الوكالة بمصر،روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشراكات، كلير نيرنهاوزن قائدة فريق للتعليم الأساسي ، السيدة دينا سليم إخصائية إدارة مشاريع التعليم،ومن هيئة إنقاذ الطفولة:الدكتورة عزة شفيق مدير مشروع "قرية متعلمة"، ومن المحافظة:الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة الأستاذ أسامة وليم مدير فرع تعليم الكبار ببني سويف _نائباً عن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة، نهى محمد"مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة "منسق المشروع بالمحافظة، الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ،نجز زهران رئيس جمعية أسرتي لحماية البيئة والتنمية،الأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف

وذلك بفندق جويل إن"توليب"بمدينة بني سويف، تضمنت عرض حي لإحدى السيدات المتحررات من الأمية ، ومشاهدة فيديو بعنون " قصة نجاح" عن التحرر الأمية ، ثم كلمات للحاضرين ،تم خلالها الإشارة إلى الجهود والفعاليات والأنشطة بمشروع قرية متعلمة الذي يتم تنفيذه في 300 قرية وتابع، بهدف إحداث تنمية تعليمية لكافة أفراد الأسرة، ودعم العملية التعليمية للأطفال في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الملتحقين بالتعليم المجتمعي ومحو أمية السيدات،من خلال اختيار الجمعيات الشريكة بالتنسيق مع مديرية التضامن ،وتم عقد وتنظيم مجموعة من اللقاءات التعريفية بمراكز المحافظة ودراسة احتياجات مدارس التعليم المجتمعي بقرى المحافظة ، فضلاً عن تدريب المئات من معلمي وموجهًي المدارس المجتمعية على مهارات الحاسب الآلي، وأساسيات تكنولوجيا التعليم وتحسين مهارات القراءة والكتابة ومنهج اللغة العربية والحقيبة التعليمية، وفتح فصول محو أمية لأمهات تلاميذ المدارس المجتمعية بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف.

وفي كلمته أشاد المحافظ بنماذج المستفيدين من المشروع " قرية متعلمة " الذين قاموا باستعراض تجربتهم مع المشروع ، مؤكدا على أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل يمثل المجتمع المدني فيها ركيزة رئيسية ، مشيرا إلى توقيع أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد الجهود المجتمعية ، وتعد هي الأولى من نوعها ، وخلال أيام كان يتم توقيع الدفعة الثانية ، حيث تضاعف العدد بشكل كبير ليصل جملة الموقعين إلى 100 جمعية ومنظمة أهلية، وهو ما يدل على أن نسير على الطريق الصحيح، باجتذاب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للدخول تحت هذه المظلة، مثمنًا الدور الكبير للجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة، خاصة أنها هي التي تتواجد على الأرض، ولها المشاركة الفاعلة في دفع خطة المحافظة التنموية ، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل وفق تكامل وتعاون مثمر بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وأن يتسم ذلك بروح الفريق الواحد

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم أن فترة ولاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة هائلة فى التعليم ، حيث وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على قمة أولوياته من خلال تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة، في اطار الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز ، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدامة ، مشيرا إلى أن وزارة لا تدخر جهد في مجال محو الأمية من منطلق أنه حق أساسي من حقوق الإنسان، ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية

وانطلاقا مما سبق قامت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف بتوجيهات وزير التعليم وتكليفات ورعاية محافظ بني سويف الذي لم يتوانى في دعم جهود القطاع بالمحافظة ، حيث تم تنفيذ بعض البرامج لدعم محو الأمية ومنها:إعداد برامج مدرسية للتوعية عن أخطار الأمية وخاصة للوالدين و دعم الأطفال المعرضين لخطر الأمية، تنفيذ بعض برامج محو الأمية داخل المدارس للمجتمع المحيط كخدمة تطوعية بهذه المدارس، نشر التوعية لأولياء الأمور عن خطورة التسرب من التعليم وآثاره السيئة على مستقبل الأطفال والدولة