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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. افتتاح معرض لحد عندك لبيع السلع الاستهلاكية والمعمرة بأسعار مخفضة

صدى البلد

افتتح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم معرض السوق المصرى باستاد بني سويف الرياضي، الذي يتم تنظيمه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة "الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات"،وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن، تحت شعار "لحد عندك" ، ويشارك فيه 60 عارضاُ من شركات ومصانع القطاع الخاص، في الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر الجاري.

 

حضر افتتاح المعرض: النائب حسام العمدة الأمين العام لحزب مستقبل وطن ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب النائب طه الناظر عضو مجلس النواب،الدكتورة مي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض، توني عثمان أمين مساعد حزب مستقبل وطن، المحاسب مصطفى شعبان أمين لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، أيمن وفيق رئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات، هشام صلاح مدير عام المعارض بالهيئة ،  ناريمان شحاته مدير عام الحجز والتعاقد ،  شريف مدحت مدير إدارة التسويق المحلي، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة، هاني الجويلي رئيس المدينة، حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة.

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وتفقد المحافظ، أقسام وأجنجة المعرض،الذي يشارك فيه كبرى الشركات والمصانع المصرية،ويضم العديد من المعروضات مثل:الأجهزة الكهربائية، الصناعات الحرفية واليدوية ،الملابس الجاهزة ،المفروشات،الصناعات الغذائية ،السجاد والموكيت، مستحضرات التجميل ،أثاث منزلى ومكتبى، مراتب ،أدوات منزلية...، وذلك في إطار توجيهات القيادة الساسية بالتوسع في إقامة المعارض لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأثنى المحافظ على المعروضات والسلع التي يوفرها المعرض ، مؤكدا دعمه لأي مشروع أو مبادرة تسهم في دعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وإحداث رواج اقتصادي وتنشيط لحركة البيع والشراء تنعكس نتائجه الإيجابية على مستوى وجودة حياة المواطنين، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود مؤسسات المجتمع المدني من الجميعات والأخزاب لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والتيسير في الحصول عليها.

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ببنى سويف بني سويف محافظ بني سويف وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة وكيل وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة وكيل وزارة

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