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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قابلت أيمن نور ليه؟ .. سؤال قوي من مصطفى بكري لـ المرشح المحتمل أحمد طنطاوي

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه الإعلامي مصطفى بكري تساؤلا على الهواء للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي قائلا : “قابلت أيمن نور ليه؟ خاصة أن أيمن نور ترك إسطنبول في تركيا، وعقد جلسة مع أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، لبحث موقف الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أحمد طنطاوي وكذلك أيمن نور لم يستطيعان نفي هذا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي على لسان المنسق الإعلامي له رحب بعودة الإخوان للمشهد طالما يحمل الرقم القومي وهو ما يصطدم مع الواقع والشعب ومصلحة الدولة المصرية.

 بشكل عرضي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن  الإخوان قرروا النزول للانتخابات الرئاسية والتصويت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم في لبنان بواسطة أيمن نور وتأكيده أنه لم يتطرق للانتخابات الرئاسية إلا بشكل عرضي.

مصطفى بكري أحمد طنطاوي أيمن نور الانتخابات الرئاسية الرقم القومي

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