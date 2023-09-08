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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 4615 علبة سجائر و11 طن دقيق بلدي خلال حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية باسيوط
حملات تموينية باسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موجهًا بتكثيف حملات التموين المشتركة وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون .. جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده ممدوح حماد مدير مديرية التموين حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها المديرية في الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وتضمن التقرير الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة والتي أسفرت عن ضبط أدوية مغشوشة داخل مخزن مكون من ثلاث طوابق بمركز ديروط به كميات من أدوية المضاد الحيوي والحقن المغشوشة ومجهولة المصدر والمحظور تداولها وكميات من الادوية التي تستخدم في علاج الأمراض الحرجة المعدة للتهريب خارج البلاد وقد تم التحفظ على المضبوطات بمخازن هيئة الدواء المصرية وتحرر محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط 11 طن دقيق بلدي داخل محطنين أهالي بمركزي الغنايم وأسيوط يقومان بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد إعاده نخله وطحنه مرة آخرى لبيعها علي إنه دقيق فاخر  في السوق السوداء بغرض التربح من ذلك فضلا عن 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كجم بحوزة أحد الأشخاص بقصد البيع في السوق السوداء بمركز ديروط بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وامتناع عن البيع وكذا سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة  632 علبة سجائر مختلفة الأنواع بمركز ديروط كما تم ضبط تجميع 3600 علبة سجائر بمركزي ساحل سليم ومنفلوط قبل بيعها بالسوق السوداء علاوة على تحرير 39 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وكمية من الكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادره 383 علبة سجائر وامتناع عن البيع وغلق متجر تمويني ومستودع بوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية بمركز الفتح. 


وخلال الحملات على المخابز تم تحرير 92 تقرير إثبات حالة للمخابز لقيامهم بإنتاج خبر ناقص الوزن وكذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم وجود سجل زيارات ولوحة اعلانية بمراكز ساحل سليم وأبنوب وديروط وأبوتيج كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة وأسفر عن ضبط عدد 2 تجار تموين بحوزتهم سكر تمويني ناقص الوزن و9 محاضر لتجار تموين بديروط لعدم الاعلان عن الأسعار وتحرير محضر تصرف لأحد التجار في السلع التموينية بأبوتيج بكمية سلع مقدارها 16845 جنيها.

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وأكد مدير مديرية التموين استمرار الحملات بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

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