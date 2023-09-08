تحصين 113 ألف رأس من الثروة الحيوانية في بني سويف

ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

واصلت الحملة القومية عملها بتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 113 ألف و668 رأسا، منها :101 ألف و 321 من الأبقار، و 11 ألف و343 من الجاموس،و1004 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو 2023 وحتى 29 أغسطس الماضي، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.