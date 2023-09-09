الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. كامل الوزير: مصر بها 18 ميناء تجاريا.. محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه.. وإنشاء جامعة للنقل قريبا

حل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ضيفا على برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات..

الرئيس كلفنا .. إعلان رسمي من وزير النقل للمصريين

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أن افتتاح المرحلة الثالثة (ب) لخط مترو الأنفاق سيكون في شهر نوفمبر 2023، بينما تبدأ المرحلة الثالثة (ج) في أبريل 2024.



كامل الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة..فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الموانئ البحرية هي أساس الزراعة والصناعة والسياحة؛ والتي تعد من مصادر الدخل القومي لمصر.



وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارتي النقل والإسكان، خططتا لخدمة سكان المناطق الجديدة، من قبل توليه الحقبة الوزارية، مشيرا إلى أن عقد تدشين خط المونوريل و القطار الكهربائي السريع كان موقعا قبيل توليه الوزارة.



كامل الوزير: محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه على مساحة 52 فدانا

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تكاليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له ليلة أداء القسم.



النقل تضع شرطا قويا لوظيفة قائد قطار السكة الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تدشن 8 مصانع فى وسائل النقل المختلفة وتحتاج متخصصين ومهنيين وفنيين، وفق اختبارات على أعلى مستوى ومهارات وكفاءة ذات جودة عالية.





هتخرج للنور قريب.. كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء جامعة للنقل

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة فى مجالات النقل فى مصر.



نسبة الإشغال 120%..الوزير : قطارات التالجو الأولى على العالم فى راحة الركاب

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،أنه تم التعاقد على 6 قطارات تالجو بتكلفة 127 مليون دولار، معقبا:" قطارات التالجو الأولى على العالم فى راحة الركاب ونسبة الإشغال 120%".





كامل الوزير يرد على شكوى المواطنين بشأن كراسي القطار الروسي| فيديو

رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على شكاوى المواطنين بشأن كراسي القطارات الروسي .



الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. "الوزير" يكشف تفاصيل استيراد 1350 عربة قطار جديدة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل استيراد 1350 عربية جديدة بتمويل روسي ومجري.



النقل: نستهدف زيادة ركاب السكك الحديدية لـ1.5 مليون مواطن يوميا بحلول 2024

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون مواطن يوميا، بحلول 2024.



كامل الوزير: أهلنا فى الصعيد على راسنا هم عصب مصر.. فيديو

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،إن أهل الصعيد هم عصب الدولة المصرية.

