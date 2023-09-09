مسؤول: مصرع العشرات في الزلزال الذي ضرب المغرب

صرح مسؤول مغربي لوكالة "رويترز" الإخبارية بأن العشرات لقوا حتفهم جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب منذ ساعات، مشيرًا إلى أن معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب بمصرع 4 اشخاص في إقليم ورزازات المغربي جراء الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه وقع بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش،

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرقي مدينة مراكش.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أبنية تهتز وأشخاصا يهرولون ويتجمعون في الخارج خوفا من سقوط البنايات. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أنقاضا في الشوارع وتعرض أبنية لأضرار طفيفة.

ووضحت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد في "نشرة إنذارية" مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.