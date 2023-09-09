محافظ بني سويف يبحث مع فريق نادي روتار تنظيم مارثون لذوي الهمم

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، فريق نادي روتاري بني سويف، لمناقشة التفاصيل الخاصة بتنظيم ماراثون لذوي الهمم من الصم والبكم، والذي ينظمه النادي بالتعاون مع المحافظة ، وذلك في حضور : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، الأستاذة فيفي جرجس رئيس نادي روتاري بني سويف، داليا مكرم سكرتير النادي، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة.

واستعرض المحافظ تفاصيل الاحتفالية، التي سينظمها النادي صباح يوم الجمعة المقبل 15سبتمبر الجاري، وتتضمن انطلاق مارثون مشي داخل الممشى السياحي لكورنيش النيل، بداية من أمام ديوان عام المحافظة، حيث سيشارك نحو 50 شاب وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، مع تنظيم العروض الفنية والأغاني الوطنية، بجانب تنظيم معرض لمنتجات الصم والبكم.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتوفير التسهيلات اللازمة، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم، للدفع بالجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء واستثمار وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ الذي يساعدهم على العمل والإبداع، لافتا إلى أن الدولة تسعى لذلك من خلال خطوات وبرامج عديدة يتم تنفيذها عن طريق تضافر كافة الجهود العاملة في المجال، مؤكدا على أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة ،لاسيما مع الاهتمام والدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية لهم من خلال التوجيه بمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المناسب والمطلوب، والحرص على توظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع.