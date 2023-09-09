خالد البلشي: نجهز للمؤتمر العام للصحافة وآخر اقتصادي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نستعد للتجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، لمناقشة ملفات مهمة.

وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات لمحرري النقابة، أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ، مؤكدا أهمية عقد هذين المؤتمرين قريبا.

وحول ما طرحه فى جلسة الحوار الوطني الأخيرة؛ قال نقيب الصحفيين،: “تم عرض رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية”.

وكشف عن أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».

وأوضح «البلشي» عن أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإليكترونية الصحفية.

وحول حجب المواقع الإلكترونية، قال إن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، وأعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به، وعاد للعمل.

وعقد نقيب الصحفيين لقاء مطول اليوم مع عددا من الصحفيين من محرري النقابة، تحدث خلاله عن المستجدات فى ملفات الصحافة والصحفيين .