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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. مفاجأة عن انشطار قارة أفريقيا وسر تواجد عمرو أديب في لندن

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات الهامة والموضوعات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

 

أنا مش هربان وراجع .. عمرو أديب يكشف سر تواجده في لندن

قدم الإعلامى عمرو أديب حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" من العاصمة البريطانية لندن، متضمنة العديد من الموضوعات الهامة. 

 

أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الهند.

 

مصطفى وزيري: لم ولن يتم هدم أي أثر لإنشاء كوبري أو نفق

أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لم ولن يتم هدم أي أثر في جمهورية مصر العربية، من أجل تطوير أو إنشاء كوبري أو نفق.

 

انشطار قارة أفريقيا إلى نصفين.. البحوث الفلكية تكشف مفاجأة

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

 

المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر غدا الأحد، مشيرا إلى أن الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية. 

 

فالق كبير.. أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن بؤرة زلزال المغرب

علق بدر الصفراوي أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

 

شبه محسومة.. هل يتقدم مرتضى منصور بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك؟

قال الناقد الرياضى، أحمد جلال، أن انتخابات رئاسة نادى الزمالك شبه محسومة، لصالح حسين لبيب إذا لم يترشح مرتضى منصور غدا. 

 

بعد كارثة الزلزال.. هل يشهد المغرب تسونامي؟.. القومي للبحوث الفلكية يجيب|فيديو

علّق محمود صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  على زلزال المغرب المدمر.

عمرو أديب أحمد موسى زلزال المغرب اخبار التوك شو

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