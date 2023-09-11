قبل الكل .. شوف بيجو 3008 الجديدة كليا للمرة الأولى

أعلنت شركة بيجو ، عن الصور الرسمية الأولى للجيل الجديد من السيارات طراز 3008 الكروس أوفر ، قبل الكشف الرسمي عن السيارة، يوم 12 سبتمبر الجاري.

الجيل الجديد من السيارة بيجو 3008

وظهرت السيارة الكروس اوفر الجديدة بيجو 3008 ، بمظهر رياضي حاد للمقدمة وتكنولوجيا متطورة ، وبالأخص للنسخ الكهربائية والنسخ الهجينة، و مصابيح LED جديدة وشبكة أمامية كبيرة تتلاشى تدريجياً في الإكصدام الأمامي.

وتضم بيجو 3008 عجلات رياضية كبيرة وتصميما جديدا للمقطع الخلفي مع جناح رياضي بنهاية السقف بالإضافة إلى جناح آخر مدمج في منتصف غطاء صندوق الأمتعة الخلفي.

الجيل الجديد من السيارة بيجو 3008

وقالت شركة بيجو ان الجيل الجديد من السيارة بيجو 3008 ، سوف يعتمد على منصة بناء STLA Medium الجديدة كلياً من مجموعة ستيلانتس، والتي ستجعل السيارة تحصل على ثلاث محركات كهربائية مع مدى حركة قد يصل إلى 700 كيلومتر .

الجيل الجديد من السيارة بيجو 3008

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة لداخلية e-3008 الجديدة كلي، فتعتمد على شاشة كبيرة بتصميم منحني بقياس 21 إنش تدمج بين لوحة العدادات الرقمية وشاشة نظام المعلومات الترفيهية، بالإضافة إلى شاشة عرض كبيرة على الزجاج الأمامي، وشاشة تعمل باللمس أعلى عجلة القيادة بجانب شاشة أخرى لوحدة التحكم في منتصف لوحة القيادة.