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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمزيق صور مرتضى منصور| نجم الزمالك يتحدث عن أمر غريب بالنادي.. فيديو

مرتضي منصور
مرتضي منصور

 أكد الكابتن محمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك منافسة قوية بين المرشح لـ رئاسة الزمالك، بين اللواء حسين لبيب، والكابتن فاروق جعفر.

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وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن كلا من حسين، وفاروق، كلا منهما له مميزات، فـ فاروق جعفر لاعب كبير ومعروف، واللواء حسين لبيب تولى إدارة الزمالك من قبل.

وأوضح أن البعض قام بـ تمزيق صور مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، من لوحة رؤساء الزمالك، موضحًا :" زعلت من الأشخاص اللي عملت كده".

وأشار إلي أن فترة مرتضى منصور، مرت، وكان يجب أن نشكره، ونساند من هو قادم، معلقًا :"خائف أن يحدث مثل هذا الأمر من يتولى رئاسة الزمالك في القادم".

الزمالك محمد صلاح منتخب مصر فاروق جعفر حسين لبيب

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