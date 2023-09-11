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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة وحيدة.. موعد قرعة الدوري الجديد ونظام البطولة .. معلومات مثيرة

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

تقام مراسم قرعة الدوري المصري اليوم الإثنين 11 سبتمبر في الساعة السادسة مساء بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا .

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موعد قرعة الدوري المصري 2024 

 

تقرر اجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 على أن تقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل.

ومن المقرر أن تنطلق مجريات القرعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

 

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

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الأندية المشاركة في الدوري المصري 

 

الأهلي  - الزمالك - بيراميدز  - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا  - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسن النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.

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موعد بداية الدوري المصري 2024

 

بحسب ما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في وقتٍ سابق، فإن موعد بداية الدوري المصري الجديد 2024 هو 18 سبتمبر الجاري.

وجاء في تصريحات دياب، أن الموسم الجديد سيكون ضاغط على الفرق بشكلٍ أكبر، فمن المنتظر أن تقام مباراة كل 3 أو 4 أيام، على أن ينتهي الموسم بحسب الخطة الموضوعة في يونيو 2024.

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نظام الدوري المصري 2024

 

تقام منافسات بطولة الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا.

ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

ولن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم في الموسمين الماضيين، بعد أن كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك في طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

الدوري العاصمة الادارية الأهلى الزمالك بيراميدز فيوتشر

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