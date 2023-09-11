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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حدث ضخم من 20 ألف زائر.. ماذا ينتظر القطاع العقاري نهاية سبتمبر؟

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

ينطلق خلال في الفترة بين 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، النسخة الـ 12 من معرض سيتي سكيب، والذي يعد أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمركز مصر الدولي للمعارض.

يقدم معرض سيتي سكيب مصر فرصة حقيقية للإطلاع على تطورات القطاع العقاري، والتعرف على التقنيات المتطورة التي تقود هذا القطاع الاستراتيجي والذي يساهم في جذب وتحفيز فرص الاستثمار الواعدة لمصر.

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ومن المقرر أن تضم النسخة الثانية عشر من معرض ستي سكيب أكثر من 70 عارضا على مساحة تمتد لأكثر من 35 ألف متر مربع، في 4 صالات عرض، وذلك لتوفير مساحة عرض مئات المشروعات التي تغطي معظم المشروعات والمواقع الرئيسية في مصر، مع تقديم عروض وخطط دفع حصرية، فيما يتوقع ان يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر.

500 ألف زائر لمعارض سيتي سكيب

في هذا الصدد، قال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، إن انعقاد معرض سيتي سكيب مصر يحمل أهمية اقتصادية كبيرة ويمكن أن يحقق مكاسب استثمارية محتملة في العديد من الجوانب، ومن بينها ما يلي:

  • المشاركة الدولية: يتم استقطاب مشاركين وزوار من جميع أنحاء العالم. ففي الدورات السابقة، شهد المعرض مشاركة أكثر من 100 دولة وزيارة أكثر من 500,000 شخص.
  • الترابط الاقتصادي: يعد سيتي سكيب منصة للتواصل والتعاون بين المهنيين والشركات المعنية بالتصميم الحضري والتطوير العمراني. يقدم فرصًا لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستراتيجية، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار في قطاعات العمران والبنية التحتية.
  • الابتكار والتطور: يعرض المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التصميم والتخطيط الحضري، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الذكية والمستدامة في بناء المدن وتصميم المساحات العامة. وهذا يعزز التطور المستدام ورفاهية المجتمعات المحلية.
  • التوعية والتثقيف: يوفر سيتي سكيب منصة للتواصل مع الجمهور وتوعيته بأهمية التصميم الحضري وتأثيره على حياة الناس. يتم عرض مشاريع نموذجية وحالات دراسية ناجحة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة في مجال التصميم الحضري.
جون جميل المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري

وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن معرض سيتي سكيب في مصر، سوف يلعب دورا مهمًا في تعزيز التطور الحضري والاقتصادي، وتبادل الخبرات والابتكار في مجال التصميم الحضري، إضافة إلى رفع الوعي والتثقيف بأهمية التصميم الحضري لبناء مستقبل أفضل للمدن والمجتمعات.

فرصة واعد لعرض المشروعات

من جانبه، قال أحمد شحاته، الخبير العقاري، إن انعقاد معرض سيتي سكيب في مصر يعد فرصة ممتازة لتسويق النهضة العمرانية لمصر على المستوى الدولي، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساهم بها المعرض في تعزيز التسويق الخارجي لمصر كقوة عمرانية:

  • عرض المشاريع النموذجية: يتيح سيتي سكيب منصة لعرض المشاريع العمرانية النموذجية في مصر. يمكن للمشاركين في المعرض عرض التطورات والمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها في مصر، مثل المشاريع العمرانية الكبرى والمباني الحديثة والتصاميم المبتكرة. هذا يساهم في إبراز الإنجازات العمرانية لمصر وتعزيز سمعتها الإقليمية والدولية.
  • جذب الاستثمارات الأجنبية: يجذب معرض سيتي سكيب المستثمرين والشركات الأجنبية المهتمة بمجال التصميم الحضري والتطوير العمراني. يمكن استغلال هذه الفرصة لترويج فرص الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المشاريع العمرانية في البلاد. يمكن القيام بذلك من خلال عقد لقاءات ومحادثات مع المستثمرين المحتملين وتقديم عروض الاستثمار والمشاريع المستقبلية.
  • التواصل مع الجمهور الدولي: يتوافد إلى سيتي سكيب زوار ومشاركون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خبراء التصميم الحضري والمهنيين والمستثمرين. يمكن استغلال هذه الفرصة للتواصل مع هذا الجمهور الدولي وتسليط الضوء على النهضة العمرانية في مصر، وتقديم تقارير ومقالات وعروض تعريفية تبرز التطورات والإنجازات الحضرية في البلاد.
  • الترويج للمزايا التنافسية: يمكن استخدام سيتي سكيب لتسليط الضوء على المزايا التنافسية لمصر كقوة عمرانية. يمكن تسليط الضوء على البنية التحتية المتطورة، والتصاميم الحضرية المبتكرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير المدن. هذه المزايا يمكن أن تجذب الاهتمام والاستثمارات من المهتمين بمجال التصميم الحضري في جميع أنحاء العالم.
أحمد شحاته الخبير العقاري

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وأضاف شحاته خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، معرض سيتي سكيب في مصر يعد بوابة مهمة لتسويق النهضة العمرانية لمصر خارجياً، من خلال عرض المشاريع النموذجية، جذب الاستثمارات الأجنبية، التواصل مع الجمهور الدولي، والترويج للمزايا التنافسية للعمران في مصر. تعزز هذه الجهود الإشعاع الإيجابي لمصر كقوة عمرانية ناشئة وتعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي في المشاريع العمرانية.

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