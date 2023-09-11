مشاركة من أجل وطن.. انطلاق ملتقى الأحزاب بين 50 كيانا سياسيا قريبا

ينطلق خلال الأيام المقبلة ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، وذلك بـ مشاركة من أجل وطن لأكثر من 50 حزبا وكيانا سياسيا.

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الحوار الوطني، بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية، خلقت مناخا سياسيا، يعبر بنا نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن جميع الأحزاب تستغل هذه الفرصة، والجميع لديه ثقة في الشعب المصري، وقدم الشكر لـ الرئيس السيسي، على حجم الإنجازات التي حققت داخل الدولة.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الجميع يعلم حجم الإنجازات التي تمت، بداية من التضحية، التي تمت في 2013، وأن الجميع لن ينسى الإرهاب، وما حدث من أمن وأمان.

وأشار إلى أن البعض، من الشعب كان يقول :" احنا منسيين، ولكن في عهد الرئيس السيسي، يتمتع بـ حياة كريمة، ويحصل على مساكن وكل شيء من الدولة".

كما أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن حزب مصر الحديثة يطالب الرئيس السيسي، بالترشح لـ الانتخابات الرئاسية لـ استكمال مسيرة الإنجازات، وأن الحزب داعم للرئيس السيسي.

وأشار إلي أن الشعب المصري دائمًا داعم، ولا ينكر الجميل، و الجميع يتمنى الفوز لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قال أشرف سعد أمين حزب حماة الوطن بالشرقية، إن حزبه كان أول حزب قام بدعم الرئيس السيسي، لآن الرئيس قان بعمل طفرة نوعية في جميع المجالات.