تسوماني وأعاصير.. أستاذ نظم علوم الأرض يفجر مفاجآت صادمة بعد العاصفة دانيال..فيديو

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن الوقود الأساسي للأعاصير هو بخار الماء.

وأضاف الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إعصار دانيال هو بداية لما هو قادم في منطقة البحر المتوسط".

وأشار الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية،: "إعصار كان متوقع وقفا للدراسات العلمية الحديثة"، موضحا: "من الممكن حدوث أعاصير مستقبلا نظرا للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الكوكب".



تسوماني وأعاصير مستقبلية

وأوضح الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية،: "تسوماني من الممكن أن يحدث في أي جسم مائي"، مشيرا: "احتمالات حدوث أعاصير مستقبلية قائمة ومحتملة".



واسترسل: "لابد من تضافر على كل مستويات الدولة لمواجهة مثل تلك الكوارث الطبيعية.. ولابد للدول أن تجهز مرافق البنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية".