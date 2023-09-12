محافظ الإسكندرية يثمن التعاون المثمر والبناء مع الجامعة لإعداد مشروعات التنمية العمرانية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية كخطوة هامة لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكولات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس، بشأن التعاون في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء علاء عطاوية وكيل هيئه الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الهيئة بالإسكندرية.

وأشار الشريف إلى إعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية، بما يحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

شهد توقع بروتوكولات التعاون مع محافظة الإسكندرية كلا من الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور محمود محى الدين رئيس جامعة فاروس.

وحضر التوقيع كلا من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية ، والدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و المهندسة نهى عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.