عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنظام GIS.. جامعات تتولي تخطيط المناطق العشوائية والامتداد العمراني بـ الإسكندرية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ومحافظة الاسكندرية

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بروتوكول التعاون لإعداد المخطط التفصيلي للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتحويل تلك المناطق لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين،  ويتم هذا البروتوكول بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس، والسادة ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

محدش شايف البحر.. ماذا فعلت العاصفة دانيال بمحافظة الإسكندرية |فيديو

أخرهم الأسكندرية|الأرصاد: العاصفة دانيال لاتزال موجودة في المناطق الغربية لمصر

وفي كلمته، رحب  اللواء محمد الشريف برؤساء الجامعات وممثلي هيئة الرقابة الإدارية بديوان عام محافظة الإسكندرية، مشيداً بالدور الحيوي والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في تجميع بيوت الخبرة من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة فاروس، مضيفاً أن هذا البروتوكول يهدف لاعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائية التي عانت منها الإسكندرية منذ عام 2011 وما قبلها.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032 بما يتضمنه من مخرجات استعمالات أراضي وحيز عمراني وما يتطلبه من اعتماد مخططات تفصيلية ومشروعات تنمية عمرانية.

وأكد على ضرورة وجود مخططات للمدن للحد من انتشار العشوائيات ومخالفات البناء  والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذا البروتوكول سيكون له عظيم الأثر على محافظة الإسكندرية في المستقبل.

فيما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على ضرورة تعميم هذا البروتوكول في شتي محافظات مصر للقضاء على العشوائيات، وأضاف قنصوة أن جامعة الإسكندرية ستقوم بإعداد ودراسة مخططات تفصيلية لمناطق محدده، ودراسة وإعداد مخططات تفصيلية لمناطق لم يتم تحديدها ويتم إسنادها بالتنسيق بين المحافظة والجامعة، فضلاً عن إعداد ملفات رقمية ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS للمناطق المطلوبة، كونها أحد أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط ولدورها الريادي في تقديم الدعم الفني والأكاديمي في شتى مجالات التنمية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.

الاسكندرية الأكاديمية العربية إسماعيل عبد الغفار الامتداد العمرانى الدكتور عبد العزيز قنصوه العاصفة دانيال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المخطط الإستراتيجي المخطط التفصيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

ترشيحاتنا

لا أمل في تحسن العلاقات.. بوتين: ملاحقة ترامب القضائية أثبتت "الفساد" الأمريكي

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

رئيس الوزراء: المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي تتيح ملفات التعريف بالفرص ودراسات الجدوى

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

بوتين: الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سمح لارتفاع الأسعار بالخروج عن نطاق السيطرة

على تواصل معاه.. شيرين تكشف حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ