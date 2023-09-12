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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد اصطفاف قافلة المواد الغذائية ضمن مبادرة "قطار الخير"

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،اليوم، قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعاليات مبادرة" قطار خير التحالف"التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية،حيث يشارك في القافلة 12 مؤسسة وجمعية(مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود،مؤسسة أبو العينين،أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربي، مؤسسة الجارحي، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة)
وذلك في حضور  كل من :السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_منسق عام مبادرة حياة كريمة بني سويف،الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، الدكتور  علاء سعيد مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة  والشباب المتطوعين وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة واعضاء  ومنسقى حياة كريمة وشباب المجلس الاستشاري ومبادرة بني سويف بشبابها

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وتفقد المحافظ القافلة التي تتكون من 19شاحنة "تريلا" محملة بكميات من  اللحوم وكراتين مواد غذائية  ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات ، جواكت مدرسية ، ألحفة فايبر،حلوى المولد، لعب أطفال، شنط صحية للأطفال ، قطع ملابس، كراسي متحركة ،نظارات طبية وغيرها من المساعدات، التي تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة كورنيش النيل؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر  من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية  التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وأشاد محافظ بني سويف بمبادرة "قطار خير التحالف" التي تعتبر حلقة ضمن سلسلة من المبادرات الرائدة التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية والصحيةللفئات الأولى بالرعاية بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني،مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسات التحالف الوطني، التي تعتبر تجسيداً عملياً لتوجيهات  سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة؛ لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

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