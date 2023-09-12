تحذيرات وجرس إنذار.. موعد انتهاء العاصفة دانيال

تحذيرات عدة وصفارات انذار أطلقتها الأرصاد الجوية للمواطنين خاصة مع قدوم العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الساعات القليلة الماضية والتي خلفت ضحايا ومصابين.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بعاصفة دانيال.

ومن المتوقع أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار خفيفة، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بسبب العاصفة دانيال.



كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

موعد قدوم العاصفة دانيال

وتؤثر العاصفة دانيال على طقس مصر، نتيجة منخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، يواجه منخفض آخر على سطح الأرض كما أنّ هناك تحرك واضح للعاصفة دانيال من السواحل الشمالية الغربية إلى السواحل الشمالية الشرقية.

المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال

ستتأثر جميع المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومنطقة خليج السويس، ومدن القناة، والمدن المطلة على البحر الأحمر، ووسط سيناء، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها أمطار خفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تضعف حدتها جنوب الوجه البحري، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع بداية ساعات المساء.

و وصلت العاصفة دانيال على الحدود المصرية، وظهر فيها طبقات السحب المختلفة بكامل تفاصيلها والرياح المحملة الأتربة والمثيرة للرمال المصاحبة لها.

ومن المتوقع أن تكون العاصفة دانيال أقل حدة من تأثيرها على اليونان والسواحل الليبية، ستكون على هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما يصاحبه سقوط أمطار على السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد إلى الإسكندرية في المساء.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

وتشمل المناطق التي ستتأثر بالعاصفة دانيال سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، وتؤثر عليها بتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما تتأثر مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر برياح مثيرة للرمال والأتربة ويستمر نشاط الرياح حتى يوم السبت المقبل.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري العظمى 33 الصغرى 25 درجة مئوية.

- درجات الحرارة فى السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- درجات الحرارة جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- درجات الحرارة شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- درجات الحرارة جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.