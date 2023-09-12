عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذيرات وجرس إنذار.. موعد انتهاء العاصفة دانيال

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

تحذيرات عدة وصفارات انذار أطلقتها الأرصاد الجوية للمواطنين خاصة مع قدوم العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الساعات القليلة الماضية والتي خلفت ضحايا ومصابين.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بعاصفة دانيال.

txt

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

txt

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

ومن المتوقع أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار خفيفة، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بسبب العاصفة دانيال.


كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

موعد قدوم العاصفة دانيال 

وتؤثر العاصفة دانيال على طقس مصر، نتيجة منخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، يواجه منخفض آخر على سطح الأرض كما أنّ هناك تحرك واضح للعاصفة دانيال من السواحل الشمالية الغربية إلى السواحل الشمالية الشرقية.

المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال 

ستتأثر  جميع المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومنطقة خليج السويس، ومدن القناة، والمدن المطلة على البحر الأحمر، ووسط سيناء، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها أمطار خفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تضعف حدتها جنوب الوجه البحري، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع بداية ساعات المساء.

و وصلت العاصفة دانيال على الحدود المصرية، وظهر فيها طبقات السحب المختلفة بكامل تفاصيلها والرياح المحملة الأتربة والمثيرة للرمال المصاحبة لها.

ومن المتوقع أن تكون العاصفة دانيال أقل حدة من تأثيرها على اليونان والسواحل الليبية، ستكون على هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما يصاحبه سقوط أمطار على السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد إلى الإسكندرية في المساء.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

وتشمل المناطق التي ستتأثر بالعاصفة دانيال سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، وتؤثر عليها بتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما تتأثر مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر برياح مثيرة للرمال والأتربة ويستمر نشاط الرياح حتى يوم السبت المقبل.

حالة الطقس اليوم 

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري العظمى 33 الصغرى 25 درجة مئوية.

txt

تطهير الترع والمصارف.. استعدادات مكثفة لمتابعة حالة الطقس في بالبحيرة

txt

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: رياح وأمطار

- درجات الحرارة فى السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- درجات الحرارة جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- درجات الحرارة شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- درجات الحرارة جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

دانيال العاصفة دانيال آثار العاصفة دانيال أمطار العاصفة دانيال اخبار العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

كارثة إنسانية.. إعصار دانيال ينهي حياة عدد من لاعبي كرة القدم الليبية

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

يقام في الإمارات.. أحمد دياب يعلن موعد كأس السوبر للأندية الأبطال

الأرصاد لـ المواطنين: أمطار العاصفة دانيال تتزايد على هذه المناطق غدا

تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الروسي بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

نص مليون جنيه.. مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان.. تفاصيل

أوبك تصدر توقعاتها للطلب العالمي على البترول لـعام 2024

ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ