الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ منذ يومين لمواجهة تداعيات الإعصار دانيال

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تفاصيل استعدادات المحافظة لمواجهة تداعيات الإعصار دانيال، قائلا: “متابعين مع هيئة الأرصاد الجوية دائما ساعة بساعة، ونستعد دائما في الإسكندرية لفصل الشتاء، منذ نهاية الشتاء السابق له، من أعمال تطوير ورفع كفاءة لكل ما يتعلق بشبكة الأمطار والصرف الصحي”.

وأضاف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”، أنه تم رفع حالة الطوارئ منذ أمس الأول، الإثنين؛ لمواجهة تداعيات الإعصار دانيال، موضحا أن هناك تنسيق كامل من المحافظة مع كل الأجهزة التنفيذية بقيادة محافظ الإسكندرية.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،: "عقدنا أكثر من اجتماع؛ من أجل الاستعداد للشتاء والنوات، وحاليا يتم نشر جميع سيارات الشركة وكل معداتها في الأماكن المتوقع تجمع مياه أمطار بها”.