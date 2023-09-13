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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا يوسف تظهر بملابس مختلفة في لبنان وترد على فستان البطانة الشهير

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تذهب لـ لبنان كل شهر، موضحة أنها تحب لبنان وشعب لبنان، وأكل لبنان وتعتبر لبنان بلدها الثاني بعد مصر.

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وردت على سؤال : " فستان اليوم مميز جدًا، ومختلف تمامًا ولن يحدث جدل، مثل فستان البطانة" وقالت : " بحب البس اللي يعجبني، واللي يناسب جسمي.

وأضافت رانيا يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجمهور هو من يريد عمل الجدل، بـ الملابس التي ارتديها.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها اعتزلت الزواج، والحب واعتزلت العلاقات، وأنها الآن تعيش لـ نفسها، وأولادها، ولـ شغلها، معلقة :" عايز أكون مبسوطة".

وأضافت رانيا يوسف أن هناك نجوم كبار ومميزين ومتزوجين، وأن الفنانة عندما تتزوج من شخص خارج الوسط الفني، تعاني من المشكلات.

وأشارت إلي أن الفنانة من الممكن أن تسافر خارج البلاد ولمدة أسبوع، ومن الممكن أن تعود لـ البيت في وقت متأخر، ففي حالة زواج الفنانة من فنان يكون متفهم لهذا الأمر.

ولفتت إلي أن الفنانة مني زكي، وأحمد حلمي، مثال حي لـ العلاقة الزوجية المميزة.

ربيت بناتي على الحرية

وأشارت رانيا يوسف، إلى أنها حرصت على أن تربي بناتها على الحرية، واتخاذ القرارات المناسبة لشخصية كل منهن، لأن هذه الحياة الطبيعية، خاصة في ارتداء الملابس والدراسة.
 

 

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