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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. شابات اليد في مواجهة أنجولا بنهائي البطولة الأفريقية بتونس

منتخب شابات كرة اليد
منتخب شابات كرة اليد مواليد 2004

يلتقي منتخب شابات كرة اليد مواليد 2004 مع نظيره منتخب أنجولا مساء اليوم فى نهائى البطولة الأفريقية والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري.

ويبحث شابات اليد عن حسم اللقب ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق وآخرها الفوز على منتخب غينيا مساء أمس الأربعاء بنتيجة 26/18 في مواجهة نصف النهائي.

وحقق منتخب شابات كرة اليد الفوز على نظيره التونسى بنتيجة  30/27 ، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا، ليحقق  العلامة الكاملة، بعد ما فاز على نظيره الجزائرى بنتيجة 32/19 مساء الأحد، بينما حقق الفوز فى ضربة البداية على مالى بنتيجة 64/15، قبل الفوز على مدغشقر السبت 54/10.

وشارك المنتخب المصرى للشابات ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخب مصر وتونس والجزائر ومدغشقر ومالى.

بينما ضمت المجموعة الأولى كلا من أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.

وتضم قائمة منتخب مصر  بالبطولة كلا من: جهاد وائل - سارة علوي - لبنى أشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك أحمد - جود أحمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين أسامة - نوال أحمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة إبراهيم.  

ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وعبده عبد الوهاب، المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للإناث، ومحمد فرغلى، المدير الفنى للفريق الوطني، وشريف الشامي، المدرب العام، ووليد عبد المقصود، مدرب حراس المرمة، وحازم حامد، محلل أداء، ومنة الله محمد، إدارية، والدكتورة ماهيتاب محمد، أخصائية علاج طبيعي.

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