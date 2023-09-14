شهيد لقمة العيش.. أهالي المحلة ينتظرون جثمان أحد ضحايا إعصار دانيال لدفنه

ينتظر الأسر والعائلات بعزبة ساكس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم في حالة من الحزن والوجيعة ابنهم الشاب "جمال فرج عبده الششتاوي "29 سنة أحد ضحايا إعصار دانيال بدولة ليبيا الشقيقة لدفنه بمسقط رأسه بمقابر أسرته بذات القرية.



كما اتشح أقارب الشاب شهيد لقمة العيش حزنا علي رحيله المفاجئ وتوجه وفد من أفراد أسرته إلي مدينة مطروح سعيا في استلام جثمانه عبر المنافذ الحدودية المصرية _ الليبية .



الجدير بالذكر أن عدد ضحايا الأبناء المصريين تجاوز أكثر من 100 ضحية في حادث الاعصار دانيال الذي ضرب مدن الليبية أثناء عمله في الغربة بحثا عن لقمة العيش ودعم أسرهم وذويهم.