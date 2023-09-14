الأمن يضبط سائق يقود سيارة نقل جماعي بدون رخصة ولوحة معدنية

ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق سيارة نقل جماعي يقودها بدون رخصة ولوحة معدنية وذلك بعد ان تم فضح امره من خلال تداول منشور له عبر ال"فيس بوك".



وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لسيارة نقل جماعى حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين انه يعمل سائق بإحدى شركات النقل الجماعى مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول ، وتبين قيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.