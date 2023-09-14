وزيرة خارجية فرنسا: الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير على مصر

أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، أن بلادها مستعدة لمساندة مصر لتجاوز الأزمات الاقتصادية، موضحة أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير على مصر.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن فرنسا حصلت على الغاز من مصر، في وقت احتياج بلادها للغاز، فالعلاقات بين مصر وفرنسا قوي وتاريخية.



كما قالت :" نشيد بدور مصر لإرساء السلم بالمنطقة، وأن الرئيس السيسي يعمل دائمًا على حل المشكلات بالمنطقة".

كما قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يشكر فرنسا على التعاون المتبادل مع مصر، موضحًا أنه تم الحصول على كميات من القمح، بعد الحرب الروسية الأوكرانية من فرنسا، لـ تلبية احتياجات المواطنين.

