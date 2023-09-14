20 مليون إسترليني .. اِعرف حجم ثروة محمد صلاح .. والأرصاد : تلاشي بقايا آثار العاصفة دانيال

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



20 مليون إسترليني.. تعرف على حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح

كشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من ثروة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.



مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

قدمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 14 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



الأرصاد: تلاشي بقايا آثار العاصفة دانيال.. وتحسن ملحوظ في حالة الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال أو المنخفض الجوي الذي أثر علينا خلال الـ 72 ساعة الماضية وسبب بعض التقلبات الجوية، تلاشت تماما اليوم، الخميس.

سامح شكري: نتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن ‏هناك كثير من التوافق في الرؤى بين الجانبين المصري والفرنسي على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار في أوروبا.



وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

قالت وزيرة خارجية فرنسا خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، ‏نحن نتضرر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأن الامر يتعلق بالمبادئ التي تسمح لنا بالعيش معا ونشعر جميعا بارتفاع الأسعار والصعوبات في واردات الطاقة وتقلب أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي ومصر تعرف ذلك لأنكم تضررتم بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وزيرة خارجية فرنسا: نثمن إجراء الحوار الوطني في مصر



قالت وزيرة خارجية فرنسا: “علاقتنا الثنائية بيننا وبين مصر ممتازة وتطورت فى السنوات الأخيرة، ونفس الشئ من الناحية الإقتصادية، وهناك العديد من شركاتنا نعمل فى مصر”.

السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" نبأ عاجلا جاء فيه أن ‏الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية.

ناقد عن أداء داليا شوقي بـ«سفاح الجيزة»: لن يغفر لها أنها أخت بسنت شوقي



حلل الناقد الفني رحاب الدين الهواري، أداء داليا شوقي في مسلسل “سفاح الجيزة”، قائلا: “لن يغفر لها أنها أخت بسنت شوقي، أو أنها بنت الفنانة منال الفطاطري أو أن زوج أختها محمد فراج، أو أنها درست مسرحا فى الجامعة الأمريكية”.



‏مدبولي يوجه بفتح قنوات الاتصال لتلقي بلاغات أسر المصريين المتضررين من إعصار ليبيا



أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، أن رئيس الوزراء مصطفى ‏مدبولي يوجه بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الاعصار في ليبيا.

اعرف إزاي تحمي نفسك وتحافظ على مناعتك في فترة التقلبات الجوية| فيديو

‏قال ‏الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن شهر سبتمبر مشهور بالتقلبات الجوية وهو بداية فصل الخريف المعروف أنه أسوأ من فصل الشتاء بالنسبة لمريض الحساسية، وذلك لأن الحرارة تكون في ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم، وهذا موسم نشاط العدوى التنفسية، وهذه أكبر مثير لحساسية الأنف والصدر، بالإضافة إلى العواصف الترابية.

مجلس الوزراء يثمن إجراءات الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا



أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه أن، ‏مجلس الوزراء يثمن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا.