عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

20 مليون إسترليني .. اِعرف حجم ثروة محمد صلاح .. والأرصاد : تلاشي بقايا آثار العاصفة دانيال

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


20 مليون إسترليني.. تعرف على حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح

كشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من ثروة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.


مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

قدمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الخميس 14 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".


الأرصاد: تلاشي بقايا آثار العاصفة دانيال.. وتحسن ملحوظ في حالة الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال أو المنخفض الجوي الذي أثر علينا خلال الـ 72 ساعة الماضية وسبب بعض التقلبات الجوية، تلاشت تماما اليوم، الخميس.

سامح شكري: نتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات

 

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن ‏هناك كثير من التوافق في الرؤى بين الجانبين المصري والفرنسي على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار في أوروبا.


وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

قالت وزيرة خارجية فرنسا خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، ‏نحن نتضرر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية  لأن الامر يتعلق بالمبادئ التي تسمح لنا بالعيش معا ونشعر جميعا بارتفاع الأسعار والصعوبات في واردات الطاقة وتقلب أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي ومصر تعرف ذلك لأنكم تضررتم بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وزيرة خارجية فرنسا: نثمن إجراء الحوار الوطني في مصر


قالت وزيرة خارجية فرنسا: “علاقتنا الثنائية بيننا وبين مصر ممتازة وتطورت فى السنوات الأخيرة، ونفس الشئ من الناحية الإقتصادية، وهناك العديد من شركاتنا نعمل فى مصر”.

 

السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" نبأ عاجلا جاء فيه أن ‏الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية.

 

ناقد عن أداء داليا شوقي بـ«سفاح الجيزة»: لن يغفر لها أنها أخت بسنت شوقي


حلل الناقد الفني رحاب الدين الهواري، أداء داليا شوقي في مسلسل “سفاح الجيزة”، قائلا: “لن يغفر لها أنها أخت بسنت شوقي، أو أنها بنت الفنانة منال الفطاطري أو أن زوج أختها محمد فراج، أو أنها درست مسرحا فى الجامعة الأمريكية”.


‏مدبولي يوجه بفتح قنوات الاتصال لتلقي بلاغات أسر المصريين المتضررين من إعصار ليبيا


أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، أن رئيس الوزراء مصطفى ‏مدبولي يوجه بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الاعصار في ليبيا.

 

اعرف إزاي تحمي نفسك وتحافظ على مناعتك في فترة التقلبات الجوية| فيديو

 

‏قال ‏الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن شهر سبتمبر مشهور بالتقلبات الجوية وهو بداية فصل الخريف المعروف أنه أسوأ من فصل الشتاء بالنسبة لمريض الحساسية، وذلك لأن الحرارة تكون في ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم، وهذا موسم نشاط العدوى التنفسية، وهذه أكبر مثير لحساسية الأنف والصدر، بالإضافة إلى العواصف الترابية.

 

مجلس الوزراء يثمن إجراءات الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا


أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه أن، ‏مجلس الوزراء يثمن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا.

محمد صلاح ليفربول الذهب العاصفة الأرصاد سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

إصابات وإقصاء فني| لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.. 16 لاعبا من "الأحمر"

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

ترشيحاتنا

انخفاض الطلب .. توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

صحة دعاء رؤية الهلال.. كلمات رددها سيدنا النبي| احرص عليها

نص مليون جنيه.. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024 في مصر|صور

انتصار كبير.. الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على قرية أندرييفكا قرب باخموت

قبل عرضها.. مؤلف سفاح الجيزة يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة الحلقات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ