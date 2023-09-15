رقم صادم... سعر إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة من دار الأزياء العالمية DIOR، حيث ارتدت جاكيت ذا أكمام مكشوفة بلغ سعره 6700 دولار، أي يصل إلى 207 ألف جنيه، ونسق معه جيبة متوسطة الطول تميزت بصيحة البليسة التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وقد وصل سعرها إلي 5500 دولار، أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري.

نسقت ياسمين صبري مع إطلالتها حزام حول الخصر باللون الروز 990 دولار، أي ما يعادل 30 ألف جنيه، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي ب 28 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم يوصل سعرها 145 ألف جنيه، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

ياسمين صبري

ياسمين صبري