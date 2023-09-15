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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدوم عاصفة جديدة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس  خاصة فى ظل التغيرات المناخية وعدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة حيث تأثرت بعد المناطق بالعاصفة دانيال التي ضربت ليبيا .


حالة الطقس

 

وشهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة غير مستفرة فى درجات الحرارة إلا أن حالة الطقس ستشهد خلال الأيام المقبلة تحسنا في درجات الحرارة وفقا للأرصاد الجوية.

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حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري خلال فترة النهار تصل ل 33 درجة مئوية، مع أرتفاع نسب الرطوبة خلال فترة الظهيرة وهدوء سرعات الرياح .

عاصفة التنين 


ووفق الأرصاد الجوية ستشهد مصر  عودة عاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، بعد فاصل يبعد أربع سنوات عن حدوثها للمرة الأولى في أكتوبر 2019.
ومن المتوقع أن يكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية،  فضلا عن احتمالية ظهور حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين التي تعرضت لها مصر في أكتوبر 2019، خلال أيام وأسابيع فصل الخريف.


مرور العاصفة دانيال بسلام 


وتأثرت بعد المناطق خلال الأيام الماضية بالعاصفة دانيال من خلال خدوث أمطار غزيرة ومتفاوتة في الشدة، على السواحل الغربية المصرية خاصة السلوم ومطروح.

حالة الطقس اليوم 


ومن المتوقع أم يكون الطقس  حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

مناطق تأثرت بالعاصفة دانيال

وقدمت العاصفة دانيال إلي مصر بعد أن أثرت بشكل كبير على المدن الساحلية اليونانية، والتي انتقلت في الساعات الأخيرة إلى الشواطئ الليبية، وعملت على ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية.

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إعصار دانيال ليبيا.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد وصول عاصفة التنين

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16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

ووصلت العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، ومدينتي السلوم والضبعة.

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16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

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