أندية الروتاري في بني سويف تحتفل باليوم العالمي للصم والبكم

احتفلت أندرية الروتاري بمحافظة بني سويف، بيوم الصم العالمي، حيث بدأ الاحتفال اليوم الجمعة، بتنظيم ماراثون نظمه نادي روتاري ميدوم برئاسة حسين عبداللطيف ، ونادي روتاري مصر بني سويف برئاسة فيفي جرجس بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، ، وبحضور هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن وطه عبد العزيز رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ببني سويف واعضاء الروتاري بالأندية وجمعية منتصرين وبعض الجمعيات المعنية .

بدأ ماراثون "يوم الصم العالمي"، من كورنيش النيل بمدينة بني سويف ، الساعة العاشرة صباحًا، منطلقًا في خط سيره الذي انتهى بمنطقة بالنادي الرياضي علي كورنيش النيل في احتفالية تدعم رسالة الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.



وقال حسين عبداللطيف رئيس نادي روتاري ميدوم إن ماراثون يوم الصم العالمي يُعد رسالة قوية على إرادة الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعيًا ورياضيًا وصحيًا وفي كافة المجالات، نظرًا لأدوارهم الفاعلة في المجتمع، وأنهم شركاء حقيقيون في تنمية وبناء الوطن، وأن الماراثون يعد رسالة قوية على الاهتمام بالرياضة كمكون من مكونات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

وأكد حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على الاهتمام بذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل.

ولفتت فيفي جرجس رئيس نادي روتاري بني سويف ،، إلى حرص واهتمام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على توفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دمجهم مع أقرانهم في المجتمع.

وثمنت جهود كافة الشركاء والرعاة القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية الخاصة "بيوم الصم العالمي"، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق أول قناة للصم والبكم تحت اسم "القلوب الطيبة" للفنان إسماعيل فرغلي صاحب القناة.