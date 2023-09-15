جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب أسفل برج ضغط عال بقنا



تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف غموض جثة شاب مجهول الهوية عثر عليها أسفل برج كهرباء ضغط عالى بقرية الجحاريد التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة هامدة لشاب مجهول الهوية أسفل برج كهرباء ضغط عالى بقرية الجحاريد التابعة لمركز دشنا.

تبين من المعاينة الأولية، وجود آثار حرق وصعق كهربائى للجثة، دون وجود أي أوراق تثبت هوية الشاب المتوفى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.