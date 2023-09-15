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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

اكثر 5 سيارات اوروبية
اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر

كشفت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات في مصر في تقرير لها، عن حجم مبيعات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر، منذ بداية العام الجاري 2023 حتى شهر أغسطس الماضي.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر 

جاءت السيارة رينو ميجان في المركز الأول بعدد 1877 سيارة، وتعد هذه السيارة من أبرز إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، والتي تتراوح أسعارها بين 980 ألف جنيه حتى مليون و299 ألف جنيه، وتقدم في السوق المصري عبر محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، وآخر تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانا، جميعها مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر 

وحصلت السيارة سكودا كودياك على المرتبة الثانية بعدد 1385 سيارة، وتمتلك كودياك قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 199 كم/ساعة، مع اسعار رسمية تتراوح بين مليون و925 الف و2 ميلون و150 الف جنيه.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر 

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان في المركز الثالث بعدد 963 سيارة، وتباع في مصر بسعر رسمي يبلغ مليون 750 الف جنيه للفئة r-line، وتستمد قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 215 كم/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 غيار، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر 

وتواصل سكودا من تعزيز تواجدها ضمن مبيعات السيارات الاوروبية بعد أم جاءت السيارة أوكتافيا في المرتبة الرابعة بعدد 917 سيارة، وتقدم باسعار رسمية في مصر تتراوح بين مليون 350 الف ومليون 850 الف جنيه، ودعمت بمحرك 150 حصان، 1400 سي سي تيربو، وناقل سرعات 8 غيار اوتوماتيكي، بالاضافة إلى محرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 245 حصان، وزمن تسارع يبلغ 6.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر 

وجاءت السيارة رينو سانديرو في المرتبة الخامسة بعدد مبيعات بلغ 844 سيارة، وتأتي هذه النسخة عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 615 الف جنيه، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار جر أمامي، وتسارع من 0 لـ 100 في 12.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 176 كم/ساعة.

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