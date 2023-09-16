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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب في مصر.. الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

معنديش مانع أتخانق معاكم | انفعال مصطفى بكرى على الهواء لسبب خطير
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها مبدأ ثابت يسير عليه، معقبا:" كل اللي عاوز يعمل حملات يعملها".
 

أفضل وقت للشراء.. تراجع أسعار الذهب عيار 21 في مصر
تشهد أسعار الذهب تراجعا كبيرا في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، الأمر الذي تساءل معه الكثيرون عن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ردا على تصريحاته..بكري لمتحدث التيار الحر: أنت قلت لا يستطيع أحد منافسة السيسي
قال الإعلامى مصطفى بكري، إن التاريخ سيشهد للرئيس السيسي أنه أنقذ مصر، وصنع إنجازات عديدة.
 

مفاجأة صادمة.. 80% من مباني مصر مخالفة ودون تخطيط منذ 1867.. هاني العسال يوضح | فيديو
قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل 80% من حجم البناء في مصر.

الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا توجد تقلبات جوية متوقعة خلال الفترة القادمة، ونفت وجود ما يسمى بـ عاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة.
 

حسام موافي يكشف علاقة الفشل الكلوي بارتفاع ضغط الدم.. فيديو
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني مرضى الفشل الكلوي من عدم شرب المياه، مشيرا إلى أن مريض الكلى يرتفع ضغطه بطريقتين، الأولى منها عندما يقل دم مريض الكلى في الجسم.

شوقى علام: الدين يرفض تسليع العبادات .. وعمرة الإنابة جائزة بشروط
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدين يرفض تسليع العبادات واتخاذها وظيفة أو تجارة.


والد طالب عائد من السودان يستغيث بالسيسي: مستقبل ابني بيضيع
أطلق محمد الشريف، والد أحد الطلاب العائدين من السودان، نداء استغاثة عاجل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائهم.
 

بشرى: موقع وقناة صدى البلد عزاز على قلبي جدا.. فيديو
قالت الفنانة بشرى، إن الفنان مصطفى قمر شخص جميل للغاية ولا يبخس حق أحد.

كأن السماء زلزلت.. متحدث الجيش الليبي يوجه نداء عاجل لإنقاذ بلاده
تحدث اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، جراء تعرضها لتداعيات الإعصار دانيال، قائلا: "عمليات الإجلاء ما زالت مستمرة".

فريق مسار إجبارى: إقامة الحفلات في مكتبة الإسكندرية شرف كبير
قال محمود صيام  أعضاء فريق مسار إجبارى، إن جميع أعضاء الفريق من الأسكندرية.
 

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