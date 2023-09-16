أخبار الفن|هيو جاكمان وزوجته ينفصلان بعد 27 سنة زواج .. بكاء نبيلة عبيد بسبب فنان شهير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير عبد الوارث عسر ، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية .

عبد الوارث عسر من مواليد منطقة الدرب الأحمر بحى الجمالية فى 16 سبتمبر 1894.

إعلن الفنان العالمي هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي ، إنفصلاهما بعد زواج دام لما يقرب من 27 عاماً ، وذلك فى تصريحات خاصة لاحدي المجلات العالمية .

وارسل الثنائي بيان الى المجلة إعلنوا فيه عن إنفصالهما قائلين : قد تشاركنا فيما يقرب من 3 عقود معاً كثنائي في زواج رائع ومليئ بالحب، رحلتنا الآن تغيرت وقررنا الإنفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي".

على قدم وساق يواصل حالياً المخرج محمود رشاد تصوير الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” ، والذى يسرد فيه تاريخ الحضارة المصرية ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الاول ، وحظي على اشادات نقدية وجماهيرية .

صدي البلد التقت بمخرج العمل محمود رشاد ،والذى كشف لنا كواليس الموسم الجديد من العمل .

وجهت الفنانة نبيلة عبيد الشكر الى المستشار تركي ال شيخ ، رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على الحفل الذى أقيم للفنان محمد ثروت ، ليلة أول أمس .

وقالت نبيلة عبيد عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” : قد ايه دموع الفرح جميله.... عينيا مابطلتش دموع و انا بتابع فرحانه حفل ليلة الزمن الجميل و انا بسمع الجميل الفنان الاصيل محمد ثروت و جنبه ابنه احمد بيغني معاه بصوت و لا أحلى.

أحيا النجم رامي جمال حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدو علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد"

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية، يوم الخميس القادم، فيلم “ فوي فوي ” ، بعد طرحه في السينمات المصرية الاسبوع الماضي.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا.