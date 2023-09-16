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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق اليوم السبت 16/9/2023

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 16 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 11.50 جنيه  للكيلو، والبطاطس 12.50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 19 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 14 جنيها، والفلف الرومي 11 جنيها، البامية بـ35 جنيها.

وصل القلقاس إلى 9 جنيهات للكيلو، بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، والخيار 13 جنيها، والباذنجان 4.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار التفاح 26 جنيها، والبرتقال 15 جنيها، والعنب الأحمر 21 جنيها، والعنب الأصفر 21 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة عند 12 جنيها، والمانجو البلدى بـ15 جنيها.

الفاكهه أسواق محافظة القاهرة الطماطم البطاطس اسعار الفاكهة

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