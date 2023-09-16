بالتردد.. قناة مفتوحة على نايل سات لنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار

ساعات تفصلنا عن مبارة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2023-2024، حيث يتسائل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم.

ويُشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي، حيث ستكون أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.

يذكر أن أرتا سولار لعب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64)، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بسداسية نظيفة في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، في تنزانيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر، بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

سيتم إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي نجحت في الحصول رسميًا على حقوق بث جميع لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية النسخة الجديدة؛ موسم 2023/2024.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإنه سيتم نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية عبر "أون تايم سبورت" الفضائية المجانية، بعدما تعاقدت اليوم الجمعة، مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق اللقاء، من أجل الحصول على حقوق البث.

تردد أون تايم سبورت الجديد

يمكن لعشاق وجماهير الزمالك، تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على الرسيفر من خلال كتابة التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما قامت قناة أون تايم سبورت بتوفير ترددها بجودة HD لتوفير جودة بث مميزة للمشاهد، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي