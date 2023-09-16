عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالتردد.. قناة مفتوحة على نايل سات لنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار

الزمالك
الزمالك

ساعات تفصلنا عن مبارة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2023-2024، حيث يتسائل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم.

ويُشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي، حيث ستكون أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.

يذكر أن أرتا سولار لعب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64)، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بسداسية نظيفة في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

قناة مصرية مفتوحة تعلن نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

رسميا.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

الزمالك في ضيافة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم

ليس مصابا| إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم سفر زيزو مع الزمالك

اتفرج ببلاش.. قناة مجانية لنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمباريات الزمالك بالكونفدرالية.. شاهد

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، في تنزانيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر، بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

سيتم إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، والتي نجحت في الحصول رسميًا على حقوق بث جميع لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية النسخة الجديدة؛ موسم 2023/2024.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإنه سيتم نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية عبر "أون تايم سبورت" الفضائية المجانية، بعدما تعاقدت اليوم الجمعة، مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق اللقاء، من أجل الحصول على حقوق البث.

تردد أون تايم سبورت الجديد

يمكن لعشاق وجماهير الزمالك، تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على الرسيفر من خلال كتابة التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما قامت قناة أون تايم سبورت بتوفير ترددها بجودة HD لتوفير جودة بث مميزة للمشاهد، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

الزمالك اخبار الزمالك مبارة الزمالك وأرتا سولار موعد مبارة الزمالك وأرتا سولار الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

موضوعات متعلقة

250 مليون لبدء مفاوضات رحيل زيزو عن الزمالك

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف كذب جماعة الإخوان المسلمين وأزمات عهدهم

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة..الصراع داخل القصر الرئاسي وأحداث الاتحادية

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف خطط الإخوان في التصعيد ضد الدولة والانتقام من الخصوم

قرعة كأس الكونفدرالية.. تحديد منافس الزمالك المحتمل| تعرف عليه

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفة.. والعلماء يحذرون: جزء من مسجد نمرة المكث فيه طيلة اليوم يفسد العبادة.. وعلي جمعة: وادي عرنة لا يتبع جبل عرفات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وأهالي بني سويف يقفون دقيقة حدادا على أروح ضحايا ليبيا

100 يوم صحة.. تقديم 175 ألفا و709 خدمات في المبادرات الرئاسية

وزير النقل يتفقد العمل بالخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع أكتوبر- أبوسمبل

لا عقوبات.. أحمد حسن يكشف المستجدات داخل الأهلي بعد هزيمة السوبر الإفريقي

غدًا الأحد.. المايسترو سليم سحاب يحيي احتفالية الصحفيين بمئوية سيد درويش

الري: تعاون مع جنوب السودان لإنشاء خزانات لـ الأمطار لتوفير مياه الشرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

يهربون من الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ