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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تناقش اللجنة الخماسية في قرارها بواقعة سيدة فاقوس .. تفاصيل

المتهمة امام المحكمة
المتهمة امام المحكمة

استأنفت محكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده الي وذلك بمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم.

فيما طالب دفاع بالحق المدني برد هئية المحكمة وبدءت هيئة المحكمة بمناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية في قرارهم ومن المقرر الآن مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية.

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عقدت الجلسة برئاسة  المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

وحصل موقع صدى البلد على التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها ، حيث تبين أنها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.

فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..

من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

إرتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري قررت تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة، وذلك لجلسة 22 أغسطس لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.

فيما يشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية تزامنا مع جلسات محاكمة الأم المتهمه بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها فيما يتوقع ان تستمع هيئة المحكمة الي مرافعة هيئة الدفاع وابداء رأيها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.

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