يشعر بما يتحمله المصريون.. النائب محمد أبو العينين يشيد بقرارات الرئيس السيسي

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، المنشور الذي قام به النائب محمد أبو العينين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، والذي أشاد بقرارات الرئيس السيسي التي أصدرها بالأمس.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه تشرفت وسعدت اليوم بحضور زيارة الرئيس السيسي إلي قرية سدس الأمراء ببني سويف، وكم الفرحة والحفاوة التي شاهدتها من الأهالي احتفاءً بزيارة الرئيس السيسي «جابر الخواطر».

فالاستقبال الحاشد بالآلاف في شوارع بني سويف للرئيس حمل جميع مشاعر المصريين تجاه قائد وطني مخلص، استطاع بناء الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره في ظل تحديات وأزمات دفع ثمنها دول وشعوب من حولنا.



وأشاد وكيل مجلس النواب، بحزمةِ القرارات المفاجئة والعاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي؛ والتي استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وأدخلت الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين، لتؤكد انحياز الرئيس للمواطن وشعوره بمعاناة البسطاء والأكثر احتياجًا لمواجهة مشاكل الغلاء والأزمة الاقتصادية.



وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن كلمات الرئيس السيسي من بني سويف جاءت من القلب ولامست قلوب المصريين وعكست مدى شعور الرئيس بما يعانيه البسطاء من أهلنا، وحملت رسائل طمأنة وبشرة خير نحو مستقبل مصر وانتهاء الأزمات والتحديات قريبًا.

يشعر بما يتحمله المصريون

تحية من القلب للرئيس السيسي قائد الجمهورية الجديدة الذي يثبت كل يوم أنه مع الناس وإلي جانبهم في كل قراراته ويشعر بما يتحمله المصريون من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا.