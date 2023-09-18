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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|أبو العينين يطالب بتأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة .. الأرصاد تعلن مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

أبو العينين يطالب بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة| فيديو
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة "موارد العالم في عصر التغيرات"، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.
 

النائب محمد أبو العينين: منظومة الزراعة في مصر اعتمدت على الاكتفاء الذاتي والتصدير
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة بحضور كبار الشخصيات الدولة.
 

المالية: قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة الاقتصادية كلفت الدولة 60 مليار جنيه
أعلن محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، أن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة التي أُعلن عنها في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تقدر بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا.
 

الزوجة تنكش زوجها.. نهال طايل توجه رسالة اجتماعية هامة: انشروا الحب والعرفان
وجهت الإعلامية نهال طايل رسالة إجتماعية هامة للمصريين والمصريات على الهواء مباشرة.
 

يوسف فوزى: طلبت تجسيد شخصية رجل مصاب بمرض الشلل الرعاش وأصبت به
كشف الفنان يوسف فوزي، أنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، معقبا:" الحمد لله".
 

أحمد موسى: حملات الجماعة الإرهابية تستهدف عدم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي توجه إلى روسيا ثم إلى فرنسا لتحديث القوات المسلحة.
 

يده ترتعش ويتحدث بصعوبة.. علامات تقدم السن تظهر على الفنان يوسف فوزي
التقى برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية نهال طايل، مع الفنان القدير يوسف فوزي.

بسبب ارتفاع أسعار الأرز.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء.. فيديو
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة مخازن الأرز لمنع ارتفاع أسعاره، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأرز الأيام الماضية رغم أن هذه الأيام الفترة حصاد.
 

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة عن طقس الساعات المقبلة بكافة المحافظات
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أحوالا جوية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية. 
 

المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، تفاصيل جديدة بشأن إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.
 

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