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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقدرها| اتحاد عمال مصر عن قرارات الرئيس: الدولة تقدم أقصى ما لديها

مجدي البدوي، نائب
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمال يقدرون تماما القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي بالأمس، مشيرا إلى أن العمال أصبح لديهم وعيا كاملا بما يحدث في العالم.

وأضاف "مجدي البدوي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه من الممكن أن يرى البعض أن الزيادة التي وجه بها الرئيس، قليلة، ولكن الجميع يدرك أن الدولة تقدم أقصى ما لديها، متابعا: المشكلة الرئيسية تتمثل في القطاع الخاص، وقدرته على مواكبه زيادة الحد الأدنى للأجور.

وشدد على أن القطاع الخاص هو عصب وقاطرة التنمية، ولذلك نناشد المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، منوها بأننا أوشكنا على الخروج من الازمة الحالية.

وطالب الغرف التجارية، بمراقبة السلع والأوضاع في الأسواق، حتى نمنع التلاعب في الأسعار، مناشدا المجتمع المدني بتوفير العديد من المبادرات الخاصة بالسلع المخفضة.

اتحاد عمال مصر السيسي الرئيس السيسي العمال القطاع الخاص الغرف التجارية

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