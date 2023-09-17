اتحاد عمال مصر: علينا تقديم الدعم الكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمال يقدرون تماما القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي بالامس، متابعا: العمال أصبح لديهم وعي كامل بما يحدث في العالم.



وأوضح "مجدي البدوي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أننا في حاجة إلى تغيير ثقافة الإنتاج في مصر، حتى لا نستورد كميات كبيرة من المستلزمات والسلع من الخارج، متابعا: يجب علينا أن ندعم ثقافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واسترسل: يجب علينا أن نتعاون جميعا من أجل تخطي الأزمة الحالية والخروج من الأزمات الاقتصادية، متابعا: لدينا مبادرات تساهم كثيرا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل مبادرة "أبدأ".

ولفت إلى أن الحوار الوطني تناول الحديث عن ملفين هامين للتنمية، وهم العمل الاهلي والتعاونيات.

