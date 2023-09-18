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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد عمال مصر: نقدر قرارات الرئيس السيسي والدولة تقدم أقصى ما لديها

مجدي البدوي، نائب
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر

خصص برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” فقرة خاصة للحديث عن قرارات السيد الرئيس، خلال تواجده بقرية سدس الامراء، بمحافظة بني سويف، بحضور مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر.

اتحاد عمال مصر: علينا تقديم الدعم الكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمال يقدرون تماما القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي بالامس، متابعا: العمال أصبح لديهم وعي كامل بما يحدث في العالم.

وأوضح أننا في حاجة إلى تغيير ثقافة الإنتاج في مصر، حتى لا نستورد كميات كبيرة من المستلزمات والسلع من الخارج، متابعا: يجب علينا أن ندعم ثقافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

نقدرها| اتحاد عمال مصر عن قرارات الرئيس: الدولة تقدم أقصى ما لديها
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنه من الممكن أن يرى البعض أن الزيادة التي وجه بها الرئيس، قليلة، ولكن الجميع يدرك أن الدولة تقدم أقصى ما لديها، متابعا: المشكلة الرئيسية تتمثل في القطاع الخاص، وقدرته على مواكبه زيادة الحد الأدنى للأجور.

وشدد على أن القطاع الخاص هو عصب وقاطرة التنمية، ولذلك نناشد المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، منوها بأننا أوشكنا على الخروج من الازمة الحالية

السيسي الرئيس السيسي قرية سدس الأمراء محافظة بني سويف اتحاد عمال مصر

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